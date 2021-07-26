تراند الفن: ياسمين صبري في “الجيم” وهنا الزاهد أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 01:09 صباحاً - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، ظهرت فيها وهي تمارس رياضتها اليومية من داخل “الجيم”.

ياسمين رئيس

نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، ظهرت فيها من داخل البحر، من أحدث ظهور لها.

هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، ظهرت فيها بملابس صيفية أنيقة، من أحدث ظهور لها.

هند رضا

نشرت المذيعة، الفنانة هند رضا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، ظهرت فيها بملابس صيفية من أمام البحر.

تارا عماد

نشرت الفنانة تارا عماد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، ظهرت فيها بملابس كاجوال أنيقة، وحازت الصورة إعجاب متابعيها.

دنيا بطمة

نشرت المطربة المغربية دنيا بطمة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وحازت الصورة على إعجاب جمهورها.

لقاء سويدان

نشرت الفنانة لقاء سويدان صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، ظهرت فيها بمكياج جذاب، ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم صورة “سيلفي”، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، ظهرت فيها بإطلالة صيفية، وبرنيطة على رأسها.

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال، من أحد الأماكن الساحلية.

علا الفارس

نشرت الفنانة اللبنانية علا الفارس صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، من أحدث ظهور لها.