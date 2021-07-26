تراند الفن: ​”خريجي الأزهر”: الفكر المتطرف جاء نتيجة الغلو في بعض القضايا الدينية وإهمال فهمها

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 01:09 صباحاً - أدمن ‏53 دقيقة مضت أخبار مصر 9 زيارة

(أ ش أ): قال عميد كلية أصول الدين بالزقازيق الدكتور محمد البيومي، إن ظهور الفكر المتطرف جاء نتيجة الغلو في فهم بعض القضايا الدينية، موضحا أن الغلو عند التيارات المتشددة أدى بهم إلى إهمال فهم الدليل الحقيقي للنص الشريف. وأكد البيومي، خلال فعاليات مجموعة ورش العمل التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر للطلاب الوافدين اليوم الأحد، أن جماعات التشدد بأفكارهم المتطرفة اختطفت بعض العقول من أحضان الفكر الوسطي، الذي يوازن بين العقل والنقل دون إفراط أو تفريط، محذرًا في نهاية اللقاء، من غلو هذه التيارات والتي كانت سببًا في انتشار ظواهر سلبية في المجتمعات في مقدمتها الإلحاد.

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