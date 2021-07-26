نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث عروض بنده الأسبوعية حتى 2أغسطس Hyper Panda داخل مجله بنده وموقع بندة Panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم هايبر بنده أفضل العروض والخصومات على جميع منتجات هايبر بنده في مدن المملكة العربية السعودية، وكذلك خارجها في مدن الإمارات العربية المتحدة، وفي البحرين، وكذلك في الكويت، وفي البحرين، وفي قطر، وفي مصر، وفي غيرها من الدول العربية، وتعد عروض بنده الأسبوعية من 25 يوليو، وحتى 2 أغسطس هي الأقوى ضمن عروض بنده لآخر أسبوع في شهر يوليو، فتابعوا معنا أحدث العروض عبر موقع ثقفني الرسمي.

عروض بنده الأسبوعية في السعودية Panda

ونقدم لكم عملاء بنده ماركت Panda market الكرام أحدث العروض على المنتجات الغذائية من هايبر بنده السعودية، ومنها: خصم مميز على سعر عبوات الميني رولز بنكهاتها المختلفة من أمريكانا Americana، كما يتوفر خصم خاص على سعر السوبر رول من أمريكانا بالفراولة، وبالشكولاتة، وكذلك بالفانيليا، وأيضاً يوجد خصم آخر على سعر الباوند كيك من أمريكانا Americana.

عروض هايبر بنده في المملكة العربية السعودية

كما يقدم هايبر بنده العديد من الخصومات على المسحب، وزنجر الدجاج من أمريكانا Americana، ويوفر هايبر بنده أيضاً عرض خاص من بنده على عبوات نقانق الدجاج من أمريكانا، وكذلك يتوفر خصم مميز على سعر ناجت الدجاج من أمريكانا وعلى برجر الدجاج بالبقسماط من أمريكانا، وعلى الكفتة البقري من أمريكانا، وأيضاً خصم مميز على سعر الكفتة البقري من أمريكانا، كما يتوفر خصم خاص على سعر أصابع الدجاج الحار، والمقرمش من أمريكانا Americana، وعلى أصابع الدجاج المتبلة العادية من نفس الماركة.

عروض بنده اليوم وبنده اون لاين

يوفر هايبر بنده العديد من الخصومات على أسعار ناجت الدجاج بالبقسماط من دو Deux، وأيضاً يتوفر خصم خاص على سعر عبوات حلقات الكلماري من ماركة أسماك، وعلى البط الكامل من ماركة داري Dari، كما يتوفر خصم آخر على سعر بطاطس القلي هاش براونز ماركة لامب وستون المميزة المذاق، وعلى اللحم المفروم البقري، ومفروم الغنم من السعودية، وكذلك يتوفر عرض على فخد الغنم الفاخر من ماركة داري Dari، وعلى عبوات بطاطس القلي من لامب ويستون، وكذلك على حلقات البصل المتبلة.