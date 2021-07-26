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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده الاثنين وتخفيضات حتى 50% على أشهر المعلبات الغذائية في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده الاثنين، سلسلة أسواق بنده في المملكة العربية السعودية من أكثر الأسواق المعروفة في جميع نواحي المملكة، حيث نجحت شركة بنده في الانتشار والتوسع في وقت قصير، حتى أصبحت الشركة تمتلك مجموعة كبيرة من الفروع في الوقت الحالي في عدد من المدن المختلفة، كما تقوم شركة بنده بتقديم مجموعة كبيرة من العروض المميزة لعملائها في كل مكان، هذه العروض التي تشمل كل المنتجات الغذائية والسلع التي يحتاج إليها العملاء.
عروض بنده اليوم الخميس وتنزيلات أكثر من 55% تتزامن مع ثالث أيام عيد الأضحى المبارك
عروض بنده اليوم الطازجة
تقوم شركة أسواق بنده بعمل عروض وخصومات كبيرة على جميع الأقسام في فروعها، حيث أن هذه العروض تحتوي على جميع منتجات الغذاء الأساسية التي يبحث عنها العملاء بشكل يومي ولا يمكن الاستغناء عنها، هذه العروض ينتظرها الكثير من العملاء بشكل مستمر للاستفادة منها وشراء كل احتياجاتهم الأساسية منها.
عروض هايبر بنده هذا الاسبوع
تسعى شركة هايبر بنده إلى تطور جودة المنتجات التي يتم بيعها للعملاء، لذلك قامت الشركة بالإشراف على إنتاج مجموعة كبيرة من المنتجات الغذائية وتصنيعها في المصانع الخاصة بها، ثم تقوم الشركة ببيع هذه المنتجات تحت العلامة التجارية الخاصة بها، ذلك الأمر الذي يضمن للعميل الحصول على المنتجات التي يحتاجها وبأقل الأسعار المتاحة وبجودة عالية ومضمونة، كما تعمل الشركة على ضم هذه المنتجات إلى قائمة العروض المقدمة من قبل الشركة.
عروض هايبر بندة اليوم على المعلبات
- عروض هايبر بندة جدة بلغ سعر علبة فول مدمس بالخلطة كاليفورنيا ٤٦٠ جرام ١٠ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٨ ريال سعودي.
- عروض بنده جدة بلغ سعر علبة معجون طماطم وصلصة طماطم ١٣٥ جم ١٨ ريال سعودي بدلاً من سعر ٢٥ ريال سعودي.
- بنده اليوم و تخفيضات بنده بلغ سعر علبة كريمة البندق مع الكاكاو نوتيلا ١٠٠٠ جرام ٣٠ ريال سعودي بدلاً من سعر ٤٢ ريال سعودي.
- عروض بنده هذا الاسبوع بلغ سعر علبة صدور دجاج طرية ساديا ٢ كيلو ٤٤ ريال سعودي بدلاً من سعر ٥٢ ريال سعودي.
- تخفيضات هايبر بنده بلغ سعر علبة شوكولاتة كواليتي ستريت ماكنتوش ٨٥٠ جم ٤٠ ريال سعودي بدلاً من سعر ٨٨ ريال سعودي.
- عروض هايبر بنده بصفحة واحدة بلغ سعر علبة شرائح مكعبات صدور دجاج اليوم ٤٠٠ جم ١٧ ريال سعودي بدلاً من سعر ٢٠ ريال سعودي.
- عروض بندة الاسبوعية بلغ سعر علبة دجاج متبلة حراق تندوري التنمية ٦٠٠ جرام ١٠ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٦ ريال سعودي.
- عروض بندة الاسبوعي بلغ سعر علبة مربى المشمش والفراولة والتين ١٣ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٨ ريال سعودي.
- عروض بنده جده الآن ثمن علبة المخلل المصري مشكل هو ٧ ريال سعودي بدلاً من السعر السابق ١٠ ريال سعودي.
- تخفيضات بنده اليوم بلغ سعر علبة حلاوة طحينية فستق حلواني ١٧ ريال سعودي بدلاً من سعر ٢٢ ريال سعودي.
- الاشتراك في مسابقة بنده بلغ سعر علبة حلاوة طحينية ماركة الخروف ١٠ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٥ ريال سعودي.
- عروض هايبر بنده الخبر بلغ سعر كيلو صدور دجاج مدخن حلواني ٧٠ ريال سعودي بدلاً من سعر ٩٠ ريال سعودي.
- عروض بنده الاسبوعيه بلغ سعر علبة بسكويت مصري مدور ١٨ ريال سعودي بدلاً من سعر ٢٣ ريال سعودي.
- هايبر بندة عروض بلغ سعر كيلو كيك انجليزي بالفواكه والجزر ٦ ريال سعودي بدلاً من سعر ٩ ريال سعودي.
- عروض هايبر بندة جدة اليوم بلغ سعر علبة كرواسون فرنسي طازج بالجبنة ٥ قطع ١٦ ريال سعودي بدلاً من سعر ٢٠ ريال سعودي.
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