تراند الفن: قمصان: يجب التماس العذر للاعبين.. ولن نفرط في بطولة الدوري

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 12:09 صباحاً - كتب- إبراهيم علي

أكد سامي قمصان مدرب النادي الأهلي، أن الفريق الأحمر لن يفرط في بطولة الدوري، مشيراً إلى أنه يجب التماس العذر للاعبي الفريق.

وقال قمصان في تصريحات لقناة الأهلي: “كل مدرب بيهمه انه يكسب، ونركز في الهدف الذي نسعى له، وحصدنا 3 نقاط مهمة جدا، والتمس العذر للاعبي فريقنا، واللاعبين بذلوا جهد بدني كبير جدا الفترة الماضية، ونفكر في أفكار كثيرة، بإراحة اللاعبين وإدخال بعض اللاعبين الأخرين”.

وأضاف: “عودة الروح مهمة جدا وإصرار اللاعبين على ذلك وأشكرهم على ذلك، وأقول لهم أن القادم أصعب، وما حدث من توتر في أخر المباراة أمر طبيعي”.

وأكمل قمصان: “لدينا ثقة في كل اللاعبين الموجودة على الرغم من غياب بعض اللاعبين، والسوشيال ميديا أصبحت تؤثر على الجميع، نحن أبطال أفريقيا والجيل الحالي قدم أداء جيد جدا في كل البطولات”.

واختتم قمصان تصريحاته: “جمهور الأهلي يعطي الثقة لنا، وجمهور الأهلي يعلم أن الدوري لا يحسب من مباراة واحدة فقط، واللاعبين يحاولون دائماً ولديهم إصرار، وأريد أن يكون الجمهور دائماً خلفنا، وأوعد الجمهور أننا لن نفرط في بطولة الدوري، ويجب التماس العذر للاعبين، نوعد جمهور الأهلي أننا سنقاتل على بطولة الدوري”.