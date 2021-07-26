تراند الفن: البحيرات أمن قومي مصري.. برلمانية تطالب بتغليظ عقوبات التعدي على الأمن الغذائي

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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 12:09 صباحاً - أدمن 8 دقائق مضت أخبار مصر 11 زيارة
كتب- نشأت علي:
طالبت النائبة جيهان البيومي، عضو مجلس النواب، بتغليظ العقوبات لحماية البحيرات واستغلالها باعتبارها أمنًا قوميًّا مصريًّا، مؤكدةً أن هناك مَن يستغل هذه البحيرات بطريقة تؤدي إلى تهديد الثروة السمكية؛ مما يهدد الأمن الغذائي المصري.
وقالت البيومي، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بالجلسة العامة، اليوم الأحد، إنه يجب تنظيم الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية؛ لتؤتي ثمارها بوضع نظام قانوني دقيق وحاسم يحكم ذلك ويُسهم في تحقيقه أهدافه؛ خصوصًا ما يرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية، مما يتطلب تغليط العقوبات من قِبل الجهات التنفيذية.
وشددت النائبة على ضرورة تحقيق الردع العام والخاص والحيلولة دون التعدي على البحيرات وارتكاب المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية؛ خصوصًا نشاط الصيد، منوهةً بضرورة عدم تضارب القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة باستغلال البحيرات وتنميتها وحماية وتنمية الثروة السمكية.
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