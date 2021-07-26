تراند الفن: متصلة “أنا مخطوبة مدمنة للعادة السرية”.. تعرف على حكم الدين في العادة السرية للرجال والنساء

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 12:09 صباحاً - كتب – محمد قادوس:

ورد سؤال إلى الشيخ أحمد الصباغ – الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر الشريف – من سائلة تقول: “أنا مخطوبة ووصلت لإدمان العادة السرية فما حكم الدين في العادة السرية للرجال والنساء؟”

قال الصباغ أن العادة السرية سواء كانت للرجل أو للمرأة تكون حرام شرعا، وهذا لأنه من يفعل ذلك يؤدي بنفسه إلى التهلكة.

واستشهدا فضيلته بقول الله تعالي: لَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.. [البقرة : 195].

وأضاف الداعية من خلال لقائه ببرنامج” اسأل مع دعاء” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن العلماء والطب الحديث أثبت اضرار العادة السرية الفظيعة على البدن، مشيرا الى انها تقلل الذاكرة ويضعف البدن وتضعف التفكير في العقل والمخ وتضعف العظام وقد تصل الى الانسان لحد الادمان.

ونصح الصباغ، بضرورة البعد عن مشاهدة الأفلام الإباحية والصور، وان يغض الإنسان بصره عن الحرام لأن العقل والقلب لم يشتغلوا إلا على الصور التي تؤخذ بالعين، وعليه أيضا أن يتقرب من الله -سبحانه وتعالى- والمحافظة على الصلاة، وكذلك على الإنسان أن يشغل نفسه بالحق ويبتعد عن الأفلام الإباحية والصور الخليعة.