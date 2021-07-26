تراند الفن: تفاصيل واقعة الاعتداء على 3 أطباء بقسم العناية المركزة في إحدى مستشفيات «مكة»

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 12:09 صباحاً - كشف المتحدث الرسمي في تجمع مكة المكرمة الصحي حاتم عبدالله المسعودي عن وقوع حادثة اعتداء على 3 أطباء داخل قسم العناية المركزة في مستشفى النور التخصصي.

وأضاف أن الاعتداء تممن قبل ثلاثة أشخاص ، حيث قاموا بالاعتداء اللفظي والجسدي عليهم مما تسبب في إصابات طفيفة للأطباء بالإضافة إلى تلفيات في القسم الأمر الذي استدعى الاتصال بالجهات الأمنية التي قامت بدورها بفتح تحقيق في الحادثة- وفقاًلـ” المدينة”-.

وأكد تجمع مكة المكرمة الصحي حرصه على سلامة المرضى ومنسوبيه وكوادره الصحية كافة، ولا يقبل بأي حال من الأحوال المساس بهم أو الاعتداء عليهم لفظياً وجسدياً.

وشدد على أنه لن يألوا جهداً في سبيل حماية المرضى ومنسوبيه وكوادره واتخاذ الإجراءات النظامية، بما يكفل الحفاظ على حقوقهم ورد الاعتبار لهم في حالة تعرضهم لأي أذى حيث يتم متابعة القضية من قبل الإدارة القانونية بالتجمع الصحي.

الجدير بالذكر، أن الاعتداء على الممارس الصحي لفظياً أوجسدياً يعد جريمة يعاقب عليها النظام.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تواصل وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.