تراند الفن: بالفيديو.. تعليق خالد الجندى على صرف المصريين ٣٠ مليار جنيه أثناء العيد

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 12:09 صباحاً - أدمن ‏46 دقيقة مضت الدين والحياة 9 زيارة

كتب- محمد قادوس: قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن سحب المصريين حوالى ٣٠ مليار جنيه، خلال فترة عيد الأضحى المبارك، ليس للصرف فى الأكل والشرب والمصايف، لافتا إلى أن هذا توقيت واجبات اجتماعية ودينية، كاتبين صدقات أو أضاحي وزكاة. وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الأحد: “هذه الفترة يحدث كل عام من أجل إطعام الفقراء والمساكين، وهناك واجبات اجتماعية وهى العيدية، التي تعتبر نوع من التوسعة على بعد الأهل، وهذا يعكس حالة الاستقرار الاجتماعى والأمن الاقتصادى،خاصة أن ترتيب مصر فى النمو الاقتصادى يأتى فى المرتبة الثالثة بعد السعودية والإمارات”.

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