تراند الفن: بالأرقام.. “الزراعة” تكشف إيرادات الحدائق العامة خلال عيد الأضحى

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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 12:09 صباحاً - أدمن 22 دقيقة مضت أخبار مصر 12 زيارة
كتب- أحمد مسعد:
قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن حديقة الحيوان بالجيزة، شهدت حضورًا مكثفًا من الجمهور خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
وأضاف رجائي، في تصريح أدلى به إلى “مصراوي”، اليوم الأحد، أن الحديقة استقبلت ما يقرب من 50 ألف زائر، لافتًا إلى أن قيمة تذكرة الدخول تبلغ خمسة جنيهات، والأطفال دون الخامسة مجانًا؛ ليكون إجمالي إيرادات الحديقة خلال أيام عيد الأضحى ما يقارب 500 ألف جنيه.
وأشار رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان إلى تطبيق كل الإجراءات الاحترازية؛ حيث فتحت الحديقة أبوابها من الساعة السابعة صباحًا حتى السابعة مساءً، مضيفًا أن وتيرة العمل كانت متزايدة حتى أمس، منوهًا بالتعاون والتنسيق بين إدارة الحديقة والأجهزة المعنية بمحافظة الجيزة؛ لضمان سلامة المواطنين واستمتاعهم بقضاء الإجازة.
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