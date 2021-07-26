تراند الفن: ارتفاع تدريجي للحرارة.. الأرصاد تكشف طقس آخر أسبوع في يوليو

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 12:09 صباحاً - كتب- أسامة علي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة من الاثنين 26 يوليو حتى السبت 31 يوليو الجاري، آخر أسبوع في شهر يوليو الجاري.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس الاثنين حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى.

وأشارت الهيئة إلى أنه اعتبارًا من الثلاثاء يحدث ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ورطب ليلًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وأضافت هيئة الأرصاد، إنه يوجد شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى وجود نشاط للرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

وأضافت الهيئة، أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة (من 37 إلى 43 درجة)، وفي الظل بقيم تتراوح من (4 : 2) درجات التعرض المباشر لآشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على مدار الـ5 أيام المقبلة:

الاثنين 26 يوليو:

القاهرة و الوجه البحري: عظمى 35 محسوسة 37

السواحل الشمالية: عظمى 31 محسوسة 34

جنوب سيناء: عظمى 37 محسوسة 40

شمال الصعيد: عظمى 36 محسوسة 38

جنوب الصعيد: عظمى 40 محسوسة 41

الثلاثاء 27 يوليو:

القاهرة و الوجه البحري: عظمى 36 محسوسة 38

السواحل الشمالية: عظمى 32 محسوسة 35

جنوب سيناء: عظمى 39 محسوسة 42

شمال الصعيد: عظمى 38 محسوسة 40

جنوب الصعيد: عظمى 41 محسوسة 42

الأربعاء 28 يوليو:

القاهرة و الوجه البحري: عظمى 38 محسوسة 40

السواحل الشمالية: عظمى 33 محسوسة 36

جنوب سيناء: عظمى 39 محسوسة 42

شمال الصعيد: عظمى 39 محسوسة 41

جنوب الصعيد: عظمى 42 محسوسة 43

الخميس 29 يوليو:

القاهرة و الوجه البحري: عظمى 38 محسوسة 40

السواحل الشمالية: عظمى 33 محسوسة 36

جنوب سيناء: عظمى 37 محسوسة 40

شمال الصعيد: عظمى 39 محسوسة 42

جنوب الصعيد: عظمى 42 محسوسة 43

الجمعة 30 يوليو:

القاهرة والوجه البحري: عظمى 38 محسوسة 40

السواحل الشمالية: عظمى 33 محسوسة 36

جنوب سيناء: عظمى 37 محسوسة 40

شمال الصعيد: عظمى 39 محسوسة 42

جنوب الصعيد: عظمى 42 محسوسة 43

السبت 31 يوليو:

القاهرة و الوجه البحري: عظمى 38 محسوسة 40

السواحل الشمالية: عظمى 33 محسوسة 36

جنوب سيناء: عظمى 37 محسوسة 40

شمال الصعيد: عظمى 39 محسوسة 42

جنوب الصعيد: عظمى 42 محسوسة 43