تراند الفن: الرئيس التونسي يعلن تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 12:09 صباحاً - أدمن ‏46 دقيقة مضت عرب وعالم 11 زيارة

وكالات: أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأحد، تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب؛ بسبب الاحتجاجات التي عمت تونس اليوم، حسبما ذكرت “العربية”، عقب ترؤسه اجتماعًا طارئا مع القيادات العسكرية والأمنية في البلاد. وشهدت تونس، اليوم الأحد، احتجاجات عارمة ضد حزب النهضة التونسي (ذراع الإخوان السياسية) للمطالبة بإسقاط النظام السياسي في البلاد، وشهدت اشتباكات بين أنصار النهضة والمتظاهرين.

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