تراند الفن: القناة الناقلة لمباراة مصر والدنمارك في كرة اليد بالأولمبياد

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 12:09 صباحاً - القاهرة – مصراوي:

يخوض منتخب مصر مباراة هامة صباح الإثنين، عندما يلتقي مع نظيره الدنماركي في إطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في كرة اليد بدورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”.

وتنقل شبكة بي إن سبورتس المباراة عبر قناتها الجديدة المفتوحة “بي إن سبورتس إكسترا 2″، والتي تبث على قمر نايل سات عبر تردد 12605 أفقي بمعدل ترميز 27500.

مصر سبق وأن تفوقت على البرتغال في الجولة الأولى بنتيجة 37-31، بينما فاز الفريق الدنماركي على اليابان -مستضيف المسابقة- بنتيجة 47-30.

ولعب منتخب مصر ضد نظيره الدنماركي في بطولة العالم التي أقيمت يناير الماضي في القاهرة، وانتهى اللقاء لصالح أحفاد الفايكينج برميات الترجيح بعد التعادل في الأوقات الأصلية والإضافية بنتيجة 35-35.

ويعد منتخب الدنمارك هو بطل العالم في آخر نسختين 2019 و2021، بالإضافة إلى كونه حامل لقب الأولمبياد بعدما توج بالنسخة الماضية في 2016 بريو دي جانيرو في البرازيل.

ويلعب منتخبا مصر والدنمارك ضد المجموعة الثانية في كرة اليد بالأولمبياد، والتي تضم إلى جانبهم منتخبات البرتغال، اليابان، السويد والبحرين.

الجدير بالذكر أن نظام المسابقة ينص على تأهل أربعة منتخبات من كل مجموعة بالأولمبياد إلى دور الثمانية، حيث تلعب كافة الأدوار التالية للمجموعات بنظام خروج المغلوب.