تراند الفن: بدء المرحلة الأولى من العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات.. يشمل 3 فئات

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 12:09 صباحاً - أعلنت الهيئة العامة للنقل، اليوم الأحد، بدء دخول المرحلة الأولى من العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الأحد ١٤٤٢/١٢/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/٧/٢٥م.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”، أن المرحلة الأولى تشمل ما يلي:

• منشآت تأجير السيارات فئة (د)

• المنشآت غير المصنفة في النشاط

• المنشآت التي تقوم بتسجيل العقود يدوياً

وكان المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل، صالح الزويد، سلط في وقت سابق الضوء على خطوات التسجيل ومزايا العقد الإلكتروني الموحد الذي تم إلزام مكاتب تأجير السيارات بتطبيقه، لحفظ حقوق جميع الأطراف والمتطلبات القانونية.

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