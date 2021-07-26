تراند الفن: إليسا تكشف عن مرورها بقصة حب

كتب – هاني صابر :

كشفت الفنانة اللبنانية إليسا، عن ارتباطها عاطفيا، مشيرة إلى أنها تعيش حاليًا قصة حب.

ووجه أحد متابعيها سؤالا لها عبر حسابها على موقع “تويتر”، وجاء فيه “هل تعيشين قصة حب؟”.

وأجابت إليسا قائلة: “نعم”، مصحوبة بالكثير من القلوب.

الجدير بالذكر أن إليسا، أحيت يوم ١٧ يونيو الماضي، حفلا غنائيا بالرياض بالمملكة العربية السعودية، وشاركها في نفس الحفل بالفقرة الثانية الفنان وائل كفوري.