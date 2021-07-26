تراند الفن: «الداخلية»: سريان قرار التحصين شرط دخول المنشآت في هذا الموعد

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 26 يوليو 2021 12:09 صباحاً - أعلنت وزارة الداخلية موعد بدء سريان قرار اشتراط التحصين لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت واستخدام وسائل النقل العام.

وأوضحت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه بدءاً من 1 أغسطس المقبل الموافق 22 ذي الحجة سيتم بدء سريان القرار.

وأضافت أن القرار يشمل منشآت الأنشطة الاقتصادية والتجارية والترفيهية أو الثقافية أو الرياضية والمناسبات الثقافية والعلمية والاجتماعية والترفيهية، وكذلك المنشآت الحكومية والخاصة، سواء لأداء العمل أو المراجعة، واستخدام وسائل النقل العام.

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