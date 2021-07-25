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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير على الجوال والشاشات خصم من 20 وحتي 60 % أقوى تخفيضات السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض جرير السعودية تقدم مكتبة جرير السعودية خصومات في عام 2021، تعد مكتبة جرير من أقدم المتاجر في المملكة العربية السعودية، ومنذ إنشاء المكتبة اكتسبت مكانة لا مثيل لها بين المواطنين السعوديين لأنها تقدم أفضل أنواع الكتب ومنتجات أخرى مضمونة مثل الهواتف المحمولة وأنواع أخرى من أجهزة الكمبيوتر المحمولة المختلفة، لذلك فهي تبيع ملحقات الهاتف المحمول بأسعار مخفضة، ويحب جميع العملاء التعامل مع مكتبة جرير.
عروض جرير على الشاشات والجوال واللاب توب تصل ل 60% خلال فترة الصيف
عروض جرير السعودية
توفر خصومات مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية أقل الأسعار للسعوديين، فهم يستخدمون أفضل العلامات التجارية لتوفير كافة الأدوات، وفي هذا المقال تقدم مكتبة جرير أفضل العروض، وتعتبر هذه المكتبات التجارية الخيار الأول لجميع العملاء، مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية تقدم للسعوديين جميع الأدوات من أفضل العلامات التجارية بأقل سعر.
تخفيضات مكتبة جرير
تنزيلات جرير على الشاشات الذكية:
- خصومات جرير LG UP 8050 86″ 4K Ultra HD LED Smart TV, Black، بسعر 8499 ريال سعودي بدلاً من 17999 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم LG 65″ 4K OLED Smart TV, Black، بسعر 8499 ريال سعودي بدلاً من 17999 ريال سعودي.
- عروض جرير الأسبوعية Hisense 75A7100F 75″ 4K Ultra HD DLED Smart TV, Black، بسعر 4099 ريال سعودي بدلاً من 7999 ريال سعودي.
- LG NANO 75 65″ 4K Ultra HD Nano Cell LED Smart TV, Black، بسعر 9499 ريال سعودي بدلاً من 9499 ريال سعودي.
- Samsung Q60A 75″ 4K Ultra HD QLED (Quantum-dot) Smart TV, Black، بسعر 7999 ريال سعودي بدلاً من 11999 ريال سعودي.
- Haier S5U 75″ 4K Ultra HD DLED Android TV, Black، بسعر 4149 ريال سعودي بدلاً من 8149 ريال سعودي.
- Samsung UA75AU7000UXU 75″ 4K Ultra HD LED Smart TV, Black، بسعر 5999 ريال سعودي بدلاً من 9999 ريال سعودي.
- Samsung TU 8000 65″ 4K Ultra HD LED Smart TV, Black، بسعر 3699 ريال سعودي بدلاً من 7699 ريال سعودي.
- Haier S8000 65″ 4K Ultra HD ELED Android TV, Black، بسعر 2749 ريال سعودي بدلاً من 6549 ريال سعودي.
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