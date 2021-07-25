تراند الفن: جنوب أفريقيا تسجل نحو عشرة آلاف إصابة جديدة بكورونا و287 وفاة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 09:09 مساءً - أدمن ‏11 دقيقة مضت عرب وعالم 10 زيارة

جوهانسبرج – (أ ش أ): أفاد المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب أفريقيا اليوم /الأحد/ أنه تم تسجيل تسعة آلاف و718 إصابة جديدة بكورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى مليونين و 377 ألفاً و 823 شخصاً. وذكرت صحيفة ذا ساوث أفريكان الجنوب أفريقية أنه تم تسجيل 287 وفاة أخرى مرتبطة بكورونا، ما يرفع إجمالي الوفيات حتى الآن إلى 69 ألفاً و 775 وفقًا لوزارة الصحة الوطنية.

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