تراند الفن: احذر تجاهلها.. 10 أشياء يكشفها وجهك عن صحتك

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 09:09 مساءً - كتب – سيد متولي

وجهك هو الجزء الوحيد من جسدك الذي تراه عدة مرات في اليوم، ينظر البشر في الغالب إلى الوجه لتحديد الحكم الأول لشخص آخر لأنه الوجه هو الذي يروي قصة الجسد بأكملها.

يبدو الوجه مرهقًا جدًا أو مكتئبًا عندما يكون الشخص مريضًا أو مكتئبًا، بينما على النقيض من ذلك، يبدو الوجه قانعًا ومتوهجًا في الأوقات السعيدة، ومن هنا توجد بعض العوامل المهمة الأخرى التي تخبرنا عن حالتك الصحية وفقا لموقع indiatimes.

اصفرار الوجه والعينين

هذا عرض حاد من أعراض اليرقان، يتحول لون الوجه والعينين إلى اللون الأصفر بسبب تراكم الكثير من الفضلات في جسمك وتمزق خلايا الدم الحمراء أيضًا، يمكن أن يصاحب العديد من المشاكل الصحية الخطيرة الأخرى اليرقان مثل الالتهابات الفيروسية (التهاب الكبد، كريات الدم البيضاء)، اضطرابات الكبد، المرارة، أو البنكرياس، أو تليف الكبد.

تساقط الشعر

يمكن أن يكون مؤشرا على داء الثعلبة إذا كنت تفقد رموشك أو حاجبيك، وكذلك بقع من شعرك، إنه بسبب نظام المناعة لديك الذي يستهدف بصيلات شعرك وبالتالي تظهر بقع تساقط الشعر على وجهك، لا توجد طريقة لوقف هذه الحالة ولكن الأدوية أو المقويات الموصوفة يمكن أن تساعد في تجديد بصيلات الشعر.

عيون منتفخة

بشكل عام بسبب وجود سائل في المنطقة تحت عينيك يعطي مظهرًا منتفخًا، فيما يلي بعض الأسباب التي تسبب انتفاخ العينين:

النوم غير المكتمل.

الإفراط في تناول الملح.

التغيرات الهرمونية.

مناخ حار ورطب.

التقدم في السن، حيث تضعف العضلات التي تدعم الجفون مع تقدم العمر.

رد فعل تحسسي.

وضع ميك أب.

صابون أو منظفات

عطور.

ضعف نمو شعر الوجه

كم هو مزعج أن تجد شعرًا طائشًا ينمو حيث لا تريده، للأسف، يمكن رؤية هذا عند الرجال حول الأذنين والحاجبين أو حول الذقن عند السيدات، هذه الحالة ليست شديدة ولكن في بعض الحالات يمكن أن تكون إشارة أو عرضًا لمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS) لدى النساء.

شفاه جافة

الشفاه المتشققة أو الجافة منتشرة بشكل خاص خلال فصل الشتاء، يمكن أن يساعد الفازلين أو زيت جوز الهند أو المسكنات على حمايتها وترطيبها، يُلاحظ أيضًا في بعض المشكلات الصحية مثل الجفاف أو الحساسية أو رد الفعل تجاه دواء، مثل المنشطات.

الشامات

الشامات ليست مدعاة للقلق، فقد تكون وحمات ولادة أو علامات غير ضارة، ومع ذلك، إذا وجدت شيئًا غير طبيعي يحدث معهم فيما يتعلق باللون أو الشكل أو الحجم أو الإحساس، فأنت بالتأكيد بحاجة إلى استشارة الطبيب، حيث يمكن أن يكون علامة كبيرة على السرطان.

البثور

تنتج البثور أو القروح الباردة عن طريق فيروس الهربس البسيط من النوع الأول، في حين أن الهربس الفموي هو النوع الأكثر شيوعًا، ينتشر من خلال اللعاب أو سوائل الجسم، إنه مرض معد يبقى خاملًا داخل جسم الإنسان طوال حياته، ينشط الفيروس ويظهر أعراضًا مثل القروح عندما يكون الشخص مكتئبًا أو مريضًا أو متعبًا.

تدلي الجفون

قد يكون تدلي الجفون، الذي يحد من الرؤية، موجودًا منذ الولادة وعادة ما يكون غير ضار، ولكنه قد يشير إلى وجود مشكلة في دماغك أو أعصابك أو العين، استشر الطبيب إذا كان مصحوبًا بضعف العضلات أو صعوبة في البلع أو صداع شديد أو رؤية مزدوجة.

نتوءات في الجفون

هي شكل أصفر يظهر على وحول الجفن العلوي والسفلي، إنها بسبب الكوليسترول وليست ضارة أو مؤلمة ويمكن إزالتها عادةً، يمكن أن تشير في بعض الأحيان أيضًا إلى أمراض القلب أو خطر الإصابة بنوبة قلبية لدى الشخص.

الكلف

الكلف عبارة عن بقع جلدية رمادية-بنية اللون على وجهك، تكون منتشرة أو ناتجة عن تغير هرموني أثناء الحمل أو أثناء استخدام بعض أدوية تحديد النسل، عادة ما تتلاشى من تلقاء نفسها في فترة ما بعد الحمل أو عندما تتوقف السيدة عن تناول الأدوية في هذه الظروف.