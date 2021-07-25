تراند الفن: كليب “ثابت” لمحمد رمضان يتخطى 15 مليون مشاهدة على “يوتيوب”

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 09:09 مساءً - أدمن ‏38 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 11 زيارة

كتبت- بهيرة فودة: تخطى كليب “ثابت” للفنان محمد رمضان، حاجز الـ15 مليون مشاهدة. وطرح محمد رمضان كليب ثابت يوم 16 يونيو الماضي، على قناته الرسمية بموقع “يوتيوب”. “ثابت” كلمات مصطفى حدوتة، وألحان وتوزيع إيهاب كولبيكس، مدير تصوير حسام حبيب، وتنفيذ شركة شو ميديا برودكشن. كان آخر أعمال محمد رمضان مسلسل “موسى” بطولة سمية الخشاب، سيد رجب، رياض الخولي، ومن إخراج محمد سلامة.

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