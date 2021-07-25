تراند الفن: تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة الشقق السكنية بالمطرية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 09:09 مساءً - كتب- محمود الشوربجي:

أمرت نيابة المطرية اليوم الأحد، بتجديد حبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة الشقق السكنية بأسلوب “كسر الباب” بدائرة القسم.

وكشفت التحقيقات قيام المتهمين، بارتكاب 9 حوادث سرقات من داخل الشقق السكنية بدائرة القسم بعد التأكد من عدم وجود قاطنيها، وسرقة الأجهزة الإلكترونية وبيعها لدى أحد العمال سيئي النية ويعمل صاحب محل لصيانة الأجهزة الكهربائية.

وتمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بالمطرية بأسلوب “كسر الباب”.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين “لأحدهما معلومات جنائية”، مقيمان بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب “كسر الباب”.

وبإجراء التحريات وتكثيف الإجراءات وبإعداد الأكمنة تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا فيما بينهم بتكوين تشكيل عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الشقق السكنية كما أقروا بارتكابهم 9 حادث سرقة مساكن بذات الأسلوب .

وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما “سيئي النية” صاحب محل صيانة كمبيوتر – كائن بمنطقة شبرا الخيمة ثان، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.