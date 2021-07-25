فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 09:09 مساءً - كوالالمبور – (د ب أ) قال الوزير المنسق للجنة التطعيم الوطنية لمكافحة كوفيد-19 في ماليزيا خيري جمال الدين إن ماليزيا حققت رقما قياسيا في إعطاء جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا للمواطنين. وذكرت صحيفة “نيوستريتس تايمز” الماليزية اليوم الأحد عن الوزير قوله إنه تم إعطاء 507 آلاف و50 جرعة يوم الخميس الماضي في رقم قياسي، مع حصول 335 ألفًا و977 شخصًا على الجرعة الأولى و171 ألفا و73 شخصًا على الجرعة الثانية. وحتى الخميس الماضي، تم إعطاء أكثر من 8ر7 مليون جرعة، ما يرفع إجمالي الجرعات المستخدمة إلى أكثر من 16 مليون جرعة. ووفقا للصحيفة، بلغ معدل التطعيم في المتوسط خلال يوليو الجاري 357 ألفا و64 جرعة في اليوم، مقارنة مع 169 ألفًا و175 جرعة يوميًا في يونيو، بزيادة بلغت 111%. وقال جمال الدين إنه “حتى الآن تلقى 7ر46% ممن سجل للحصول على تطعيم جرعة واحدة على الأقل”، مضيفًا أن هناك أكثر من 2200 مركز تطعيم على مستوى البلاد.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: ماليزيا تحقق رقمًا قياسيًا في إعطاء لقاحات كورونا للمواطنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.