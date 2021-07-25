تراند الفن: القبض على أحد المشاركين بتفجير مدينة الصدر بالعراق

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 09:09 مساءً - أدمن ‏56 دقيقة مضت عرب وعالم 10 زيارة

بغداد – (أ ش أ): أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، اليوم الأحد، عن القبض على أحد المشاركين في التفجير الذي استهدف سوق الوحيلات بمدينة الصدر الأسبوع الماضي. وذكر الجهاز – في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية “نينا” – أن الأجهزة الأمنية في الحكومة الاتحادية طلبت الدعم من حكومة إقليم كردستان بهدف القبض على أحد المشتركين في التفجير الإرهابي، وبعد متابعة الفرق الأمنية تم القبض على الشخص المطلوب وهو من أهالي الحويجة، وتم تسليمه إلى الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الاتحادية.

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