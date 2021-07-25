تراند الفن: ملك الأردن: تعرضنا لهجوم بطائرات مسيرة تحمل تواقيع إيرانية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 09:09 مساءً - قال ملك الأردن عبد الله الثاني، أن بلاده سبق وأن تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة إيرانية الصنع، مؤكدا أن هناك مباعث قلق عديدة متعلقة بأنشطة إيران في المنطقة.

وأضاف الملك عبد الله الثاني، خلال مقابلة مع شبكة “CNN” جرت باللغة الإنجليزية ونشرت اليوم الأحد: “الأردن دائما يدعم الحوار، لكن هناك مباعث قلق شرعية في جانبنا من العالم بسبب سجلات كثيرة نأمل أن الأمريكيين سيبحثونها مع الإيرانيين.

وتابع “التكنولوجيا الباليستية تطورت بشكل دراماتيكي. للأسف تابعنا ذلك خلال استخدامها ضد القواعد الأمريكية في العراق، كما رأينا السعودية وهي تتعرض لهجمات بالصواريخ من اليمن”.

وقال ملك الأردن: “للأسف هوجم الأردن بطائرات مسيرة تبين أنها تحمل تواقيع إيرانية وكان علينا التعامل معها”، مضيفاً “كان ذلك خلال نحو عام مضى “.

وهذه المرة هي الأولى التي تعلن فيها الأردن عن استهداف المملكة بطائرات مسيرة تحمل تواقيع إيرانية، بينما قال رئيس الحكومة الأردنية الأسبق، فايز الطراونة،في وقت سابق، إن إيران حاولت تصدير ثورتها إلى الأردن، عن طريق محاولات لاختراق الصف الأردني، وصرح في مقابلة تلفزيونية بأنه “تم العثور على دولارات ومنشورات عن ولاية الفقيه، مع أشخاص تم ضبطهم”.

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