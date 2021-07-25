شوف عروض جرير اليوم على الجوالات وخصومات تصل 40%

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عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير على الجوالات اليوم وخصومات تصل 40%، تعتبر عروض مكتبة جرير من أهم العروض المقدمة في الدول العربية وحرصت مكتبة جرير على أن تقدم إليكم مجموعة من التخفيضات المميزة على كافة الهواتف المحمول والأجهزة الإلكترونية على سبيل المثال الأيفون والأيباد، فإذا كنتم في حاجة لشراء جهاز جديد وترغبون في الحصول عليه بأقل الأسعار عليكم التوجه إلى مكتبة جرير وستحصلون على هاتف جديد بأقل الأسعار.

عروض مكتبة جرير الأسبوعية على الجوالات:

تعتبر مكتبة جرير من المكاتب الكبرى المتواجدة في الوطن العربي فتوفر مكتبة جرير عروض مميزة على كافة الأجهزة الإلكترونية ومن بين هذه العروض عرض مميز على هاتف سامسونج جالاكسي اس 21 ألترا بسعة 256 جيجا بايت باللون الأسود الفانتوم بالإضافة لخصم على الهاتف المحمول سامسونج جالاكسي زد فولد 2 الجيل الخامس بسعة 256 جيجا بايت بكافة الألوان المتعددة، ويتوفر أيضاً لدى مكتبة جرير تخفيض على سامسونج جالاكسي اس 12 بسعة 256 جيجا بايت ويتسم براماته العالية ويتسم أيضاً بأبعاده الواضحة وبذلك يقدم إليكم صورة بجودة فائقة ويمكن رؤيتها من كافة الاتجاهات بألوان زاهية ومتوفر باللون الأرجواني الفانتوم.

عروض جرير على الهواتف الذكية الأسبوعية:

توفر إليكم مكتبة جرير الكثير من العروض والتخفيضات ذلك على الهواتف الأيفون ومن أبرز هذه العروض خصم مميز على الهاتف الذكي من ماركة سامسونج جالاكسي نوت 12 الترا ذو سعة 256 جيجا بايت بخاصية الجي بي اس ويتسم بسرعة الرامات العالية بالإضافة لخصم على تيلو جامز لجيون فون دول بسعة 256 جيجا بايت باللون الأزرق البلازينغ للجيل الخامس.

فتتيح إليكم جرير مجموعة من الخصومات كما أنها تقدم إليكم خاصية الدفع بالتقسيط من أجل عمليات الشراء من خلال الموقع الرسمي، ومن بين المزايا التي تتمتع بها مكتبة جرير هي تقديمها لخدمة شراء المتطلبات بالتقسيط في جرير وخدمة إرسال الطلب والبحث عبر الموقع الإلكتروني، ففي أي وقت ترغبون في الحصول على المنتجات بأقل الأسعار يمكنكم التوجه إلى مكتبة جرير وستحصلون على كل ما ترغبون فيه بأقل الأسعار بالإضافة لمجموعة من التخفيضات والخصومات التي تزيد نسبتها عن 50%.