تراند الفن: “فناني المفضل”.. صدفة تجمع محمد ممدوح ومحمد عدوية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 08:09 مساءً - أدمن ‏9 دقائق مضت أخبار الفن والفنانين 8 زيارة

كتبت- بهيرة فودة: التقى الفنان محمد ممدوح عن طريق الصدفة بالفنان محمد عدوية. ونشر “ممدوح” صورة “سيلفي” تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”، وعلّق: “قابلت محمد عدوية بالصدفة، الراجل ده فناني المفضل من زمان، بحترمه وبقدر فنه جدا”. يذكر أن أخر أعمال محمد ممدوح مسلسل “لعبة نيوتن”، وعُرض العمل في رمضان 2021. المسلسل من بطولة النجوم: منى زكي، محمد فراج، آدم الشرقاوي، سيد رجب، عائشة بن أحمد، ومايان السيد وغيرهم، تأليف وإخراج تامر محسن.



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