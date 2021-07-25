تراند الفن: تجديد حبس عصابة الاتجار بالأعضاء البشرية في حلوان 15 يومًا

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 08:09 مساءً - كتب- صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس المتهمين بالاتجار في الأعضاء البشرية، مقابل حصولهم على أموال، 15 يومًا على ذمة التحقيق.

وتبين من التحريات والتحقيقات، أن بداية كشف الواقعة بورود معلومات إلى الأجهزة الأمنية، بقيام عامل ببيع كليته بمبلغ 25 ألف جنيه، عن طريق الاتفاق مع عاطل وشقيقته وسمسار استغلوا حاجة المجني عليه للمال وعرضوا عليه بيع “كليته”.

أشارت التحريات في المحضر الذي حمل رقم 2133 لسنة 20121، أن المتهمين قاموا بمرافقة المجني عليه في الإجراءات الخاصة بالتحاليل والإشاعات الخاصة بالجهات الحكومية، حتى عملية البيع ونقل العضو بالتحايل على القانون، كما قام المتهمون بإجبار الضحية على التوقيع على إيصالات أمانة، لتهديده في حالة تراجعه عن إتمام عملية بيع “كليته”، وضمان استمرار تجهيز الضحية لعملية نقل “الكلية”.

أضافت التحريات، أن المتهم الثالث “السمسار” أجبر المجني عليه على التوقيع على 4 إيصالات أمانة على بياض لتهديده بها، في حالة تراجعه أو رفضه إجراء العملية، وأحضر له شقة تواجد بها المجني عليه، لتحضيره لإجراء العملية بعد الكشف عليه طبيًا وإجراء الأشعة والتحاليل له، ثم قام المتهم باصطحاب المجني عليه إلى أحد المستشفيات وتم إجراء عملية نقل “الكلية” من المجني عليه وإعطائه المبلغ المتفق عليه 25 ألف جنيه.

واعترف المجني عليه ببيع كليته للمتهمين بسبب مروره بضائقة مالية، وأشار إلى أنه تعرف على شخص كان قد باع كليته منذ عامين، وهو زوج المتهمة، وباستجواب الضحية الثانية اعترف بارتكابه للواقعة في عام 2019، واعترف أن زوجته المتهمة طلبت منه بيع “كليته” وهددته بترك المنزل في حالة رفضه بيعها، مشيرًا إلى أن زوجته المتهمة وشقيقها اصطحبوه داخل شقة لإجراء التحاليل والأشعة له وتجهيزه للعملية، ثم تقابل مع سمسار أجبره على توقيعه على إيصالات أمانة لضمان استمراره معه، وعدم عدوله عن قرار البيع، ثم دفع له 22 ألف جنيه مقابل بيع كليته بعد إجراء العملية في أحد المستشفيات.

وبالتحقيق مع المتهمة وشقيقها اعترفت بتكوينها وشقيقها تشكيلًا عصابيًا للاتجار في البشر، وقالت المتهمة إنه منذ 3 سنوات باعت كليتها هي وشقيقها بسبب مرورها بضائقة مالية، وحصلا على 30 ألف جنيه من السمسار، بعد إجراء العملية في أحد المستشفيات، وعقب إجراء العملية عرض عليهما السمسار العمل معه بحيث كل زبون أو ضحية تقنعه ببيع كليته، تحصل على 5000 جنيه عمولة لها.