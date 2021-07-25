تراند الفن: نقيب المحامين يصدر قرارًا جديدًا بشأن الاستثناء من النقل تلقائيًا إلى “غير المشتغلين”

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 08:09 مساءً - كتب- مينا غالي:

أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، قرارًا بشأن استمرار الأخذ بعين الاعتبار بظروف جائحة الكورونا في استثناء الحالات من النقل تلقائيًا إلى جدول غير المشتغلين.

وقرر نقيب المحامين أنه لا ينقل المحامى تلقائيًا إلى جدول غير المشتغلين إلاَّ بعد العرض على النقيب أو من يفوضه لدراسة الحالة وتقرير ما يلزم.

وقال عطية في قراره: “بعد الاطلاع على قانون المحاماه، وعلى قراراتنا السابقة لاستثناء الحالات من النقل تلقائيًا إلى جدول الغير المشتغلين إذا مرت ستة أشهر من تاريخ انتهاء فترة التمرين ، وذلك لظروف جائحة كورونا .

وحيث أن الجائحة لا تزال مستمرة للآن، فقد قررنا: (أولًا: استمرار الأخذ بعين الاعتبار بظروف جائحة الكورونا ــ ولا ينقل المحامى تلقائيًا إلى جدول غير المشتغلين إلاَّ بعد العرض على النقيب أو من يفوضه لدراسة الحالة وتقرير ما يلزم).

ثانيًا: (يعمل بهذا القرار موصولاً بالقرارات السابقة).

​