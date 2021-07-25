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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 08:09 مساءً - كتب- مينا غالي:
أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، قرارًا بشأن استمرار الأخذ بعين الاعتبار بظروف جائحة الكورونا في استثناء الحالات من النقل تلقائيًا إلى جدول غير المشتغلين.
وقرر نقيب المحامين أنه لا ينقل المحامى تلقائيًا إلى جدول غير المشتغلين إلاَّ بعد العرض على النقيب أو من يفوضه لدراسة الحالة وتقرير ما يلزم.
وقال عطية في قراره: “بعد الاطلاع على قانون المحاماه، وعلى قراراتنا السابقة لاستثناء الحالات من النقل تلقائيًا إلى جدول الغير المشتغلين إذا مرت ستة أشهر من تاريخ انتهاء فترة التمرين ، وذلك لظروف جائحة كورونا .
وحيث أن الجائحة لا تزال مستمرة للآن، فقد قررنا: (أولًا: استمرار الأخذ بعين الاعتبار بظروف جائحة الكورونا ــ ولا ينقل المحامى تلقائيًا إلى جدول غير المشتغلين إلاَّ بعد العرض على النقيب أو من يفوضه لدراسة الحالة وتقرير ما يلزم).
ثانيًا: (يعمل بهذا القرار موصولاً بالقرارات السابقة).
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: نقيب المحامين يصدر قرارًا جديدًا بشأن الاستثناء من النقل تلقائيًا إلى “غير المشتغلين” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.