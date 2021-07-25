تراند الفن: ضبط موقع مخالف لتصنيع الخمور وإتلاف 22 برميلاً بجدة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 08:09 مساءً - داهمت فرق الرقابة التابعة لأمانة محافظة جدة، اليوم الأحد، بمشاركة الجهات الأمنية موقعات مخالفاً لتصنيع الخمور بحي مريخ.

وقالت أمانة محافظة جدة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إنه تم ضبط الموقع المخالف بمشاركة الجهات الأمنية وإتلاف 22 برميلاً”.

كما نشرت أمانة محافظة جدة صورة للموقع بعد مداهمته وضبط 22 برميلاً من الخمور وإتلافها.

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