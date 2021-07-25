تراند الفن: بالفيديو| عمرو خالد يوضح طريقة نبوية رائعة تجعل دعائك يُستجاب وتفتح له أبواب السماء

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 08:09 مساءً - كتب – محمد قادوس:

كشف الدكتور عمرو خالد – الداعية الإسلامي -، عن طريقة نبوية رائعة تجعل دعاء الإنسان يستجاب وتفتح له أبواب السماء.

وقال الداعية الإسلامي، علي الإنسان أن تتوسل إلى الله بعمل صالح من الأعمال الصالحة التي عملها الإنسان بإخلاص وحب لله وبنية صادقة لله فتذهب إلى الله متوسلاً إليه بما فعلت.

وأضاف خالد، من خلال مقطع الفيديو نشرة عبر قناته على يوتيوب، مثالًا على ذلك يقول فيه ” اللهم كما جبرت بخاطر فلان فاجبر بخاطري في الموضوع الفلاني”، ناصحًا مشاهديه بالذهاب إلى الله بأعمالهم الصالحة.

واستشهد الداعية، بحديث النبي – صلى الله عليه وسلم – عندما قال أن 3 أغلق عليهم غار سقطت صخرة أمام باب الغار ولم يستطيعوا الخروج فقالوا فيما بينهم كل واحد منا يتوسل إلى الله بعمل من الأعمال الصالحة فعلها مخلصًا لله، فقال الأول “إني قد فعلت موقف كبير في بر أبي وأمي وسرد الموقف، والثاني قال أنا كنت سأفعل ذنب كبير فتوقفت عنه مخافة الله، ففتحت الصخرة في المرة الأولى وفي المرة الثانية، أما الثالث فقد قال: كان أمام مال وفير أستطيع أن استولى عليه ولكن أرجعته إلى صحابه أضعاف مضاعفة، ففتحت الصخرة”.

وأوضح خالد، أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – يعلمنا من هذه القصة أن نتوسل إلى الله بأعمالنا الصالحة في رمضان وغير رمضان، ناصحا في هذا علينا أن نجبروا بخاطر الناس وان ننفق ونعبد الله ثم توسلوا إليه في دعائنا وأعمالنا الصالحة فهي طريقة رائعة للدخول على الله وإجابة الدعاء.