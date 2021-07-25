فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 08:09 مساءً - الخرطوم – (أ ش أ): أكد مستشار رئيس الوزارء السوداني الدكتور آدم حريكة أهمية اتفاق منطقة التجارة القارية الأفريقية بالنسبة للسودان. وقال حريكة – خلال ورشة عمل عقدت، اليوم الأحد، في الخرطوم حول منطقة التجارة الحرة القارية لأفريقيا – “إن الاتفاق يأتي في فترة مهمة وتمكن السودان من الاستفادة من سلسلة القيمة المضافة مستقبلا، حيث تمُرّ المواد عبر سلسلة من النشاطات، وفي كل نشاط منها يكتسب المنتج قيمة أكبر”. وأضاف أن افريقيا خطت بذلك خطوة كبيرة، وأن الاتفاقية وسيلة لتحقيق هدف كبير وهو تسهيل التجارة القارية، منوها باستفادة القطاع الخاص والعام من اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.. مؤكدا أن ذلك الاتفاق يمكن الصادرات السودانية من الوصول إلى السوق الإفريقي والإقليمي. ومن جانبه، أعرب رئيس الغرفة القومية للمصدرين بالسودان عمر بشير خليفة عن شكره للعون الأفريقي المستمر، لافتا إلى أنهم كغرفة مصدرين عانوا كثيرا في فترة النظام البائد من الدخول للأسواق المختلفة بسبب سياسات النظام. وأكد العودة للأسواق العالمية مرة أخرى، لافتا إلى أن أكبر مهدد يواجه قطاع التصدير، الحواجز الجمركية والضريبية في المنطقة الإفريقية.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: السودان يؤكد أهمية اتفاق منطقة التجارة القارية الأفريقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.