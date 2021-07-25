تراند الفن: 4 أنواع من الشاي تسبب زيادة الوزن

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 08:09 مساءً - كتبت- هند خليفة

بخلاف من يحاولون انقاص وزنهم، فهناك عدد كبير من الأفراد يحاولون زيادة الوزن، فمعظم الناس لا يفهمون أن النضال حقيقي، قد يكون اكتساب الوزن صعبًا مثل فقدانه.

يقترح خبراء التغذية أنه من خلال زيادة شهيتك أو تناول المزيد من الطعام، يمكنك زيادة الوزن بسهولة، فقد يكون أسلوب الحياة غير الصحي والنظام الغذائي السيئ من الأسباب التي تجعلك غير قادر على زيادة الوزن.

تجربة الطرق الطبيعية لزيادة وزنك هو الخيار الأكثر أمانًا، حيث أن لها آثار جانبية أقل وربما ليس لها آثار جانبية كبيرة، لذا نستعرض خلال السطور التالية بعض أنواع الشاي التي تساعد على زيادة الوزن، وأفضل وقت لشرب هذه الأنواع من الشاي، وكيفية صنعها وفقًا لموقع boldsky.

-شاي الهندباء

جذر الهندباء هو مكمل عشبي رائع تم استخدامه على مر العصور لتعزيز زيادة الوزن، ويمكن أن يكون مشروبًا بديلاً صحيًا عن المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي، له تأثيرات طبيعية مدرة للبول وتقليل احتباس الماء في الجسم، والذي بدوره يمكن أن يساعد في تعزيز زيادة الوزن بشكل صحي.

يمكنك شرب شاي الهندباء في أي وقت من اليوم، ومع ذلك، تجنب شربه قبل النوم مباشرة.

يحضر شاي الهندباء بغسل كوبًا واحدًا من الزهور وأوراق الهندباء، اغلي كوبًا من الماء في مقلاة وأضف الزهور والأوراق، ثم اتركه ينقع في الماء الساخن لمدة 15-20 دقيقة، وصفيها وضعيها في الثلاجة لمدة 3-4 ساعات، استمتع بها مبردة.

بالنسبة لمن يعانون من الحساسية تجاه النباتات مثل القطيفة والديزي والراجويد هم أكثر عرضة للإصابة بحساسية الهندباء، يمكن أن يتفاعل شاي الهندباء أيضًا مع بعض الأدوية، لذا استشر الطبيب قبل شربه.

-شاي الجنطيانا

جذر الجنطيانا هو عشب تم استخدامه للأغراض الطبية على مر العصور، مثل مكافحة الالتهابات والتورم، وعلاج الجروح المصابة، كما استخدم الناس الماء المشبع بجذر الجنطيانا لعلاج التورم في الكبد والطحال والمعدة.

يمكن أن يؤدي تناول هذا الشاي إلى تعزيز امتصاص الطعام وإفراز المعدة والشهية، مما يساعد على زيادة الوزن بشكل صحي، ويعد أفضل وقت لتناوله هو قبل وجبات الطعام حيث يساعد على تنشيط الشهية وكذلك الهضم، لذلك، يمكنك شربه بعد الوجبات أيضًا.

ويمكن تحضيره عبر غلي كوبين من الماء في مقلاة، وإضافة ملعقة صغيرة من جذر الجنطيانا المبشور إلى الماء، وتركه منقوعًا لمدة 20 دقيقة، ويتناول بارداً.

بالنسبة لبعض الأشخاص، يمكن أن يتسبب جذر الجنطيانا في بعض الآثار الجانبية المحتملة، بما في ذلك الطفح الجلدي واضطراب المعدة.

-شاي النعناع

يعتبر النعناع معالجًا للمعدة، كما يمكن أن يساعد في علاج متلازمة القولون العصبي والغثيان وآلام المعدة والإسهال أو الإمساك، ويعمل النعناع كطارد للريح، كما يساعد في تخفيف الألم في الجهاز الهضمي من خلال مساعدة الغازات على التحرك عبر المعدة والأمعاء بعد تناول الوجبات.

يمكنك شرب شاي النعناع طوال اليوم لأنه خالٍ من الكافيين، وشربه بعد الوجبات للمساعدة على الهضم في فترة ما بعد الظهر لزيادة مستويات الطاقة لديك أو قبل النوم لمساعدتك على الاسترخاء والنوم بشكل أفضل.

وينصح الأشخاص الذين لديهم حساسية من النعناع والأشخاص الذين يعانون من مرض الجزر المعدي المريئي تجنب تناول شاي النعناع.

-الحلبة

تعتبر الحلبة من أفضل مقويات الشهية الطبيعية، فتساعد على زيادة عمليات التمثيل الغذائي أثناء حرق السعرات الحرارية، مما يجعلها إضافة صحية لنظامك الغذائي لزيادة الوزن.

يتم تحضيرها من خلال سحق ملعقة صغيرة من بذور الميثي حتى تتحول إلى مسحوق حبيبي نوعًا ما، ثم اغلي كوبًا من الماء واسكبه في وعاء، أضف بذور الميثي وملعقة صغيرة من العسل لتحليتها، كما يمكنك أيضًا إضافة أعشاب أخرى مثل أوراق الريحان، غطي المكونات واتركيها تنقع لمدة 2-3 دقائق، صفي واستمتع بالدفء.

ويعد أفضل وقت لشرب شاي الحلبة هو أول شيء في الصباح، وقد تشمل الآثار الجانبية الإسهال واضطراب المعدة والانتفاخ والغازات، وينصح الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم تجنب شاي الحلبة.

-البابونج

يمكن أن يساعد شاي البابونج في زيادة الوزن بسبب خصائصه لتخفيف المشاكل الهضمية مثل انتفاخ البطن وعسر الهضم، فيعتبر مهدئًا بشكل طبيعي بسبب خصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة والقابضة.

يعد من خلال إضافة القليل من مسحوق البابونج إلى كوب من الماء المغلي الساخن، ونقعه ه لمدة 10 دقائق، ثم قم بتصفيته وشربه مرتين في اليوم.

يمكن تناول شاي البابونج في أي وقت ولكن تناوله في المساء لآثاره المريحة وفوائده المحتملة على النوم، كما يحذر تناوله بكميات كبيرة، حيث يمكن أن يسبب النعاس والقيء.