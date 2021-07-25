تراند الفن: هكذا احتفلت منة شلبي بعيد ميلادها (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 07:09 مساءً - أدمن ‏52 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 9 زيارة

كتبت- بهيرة فودة: احتفلت الفنانة منة شلبي بعيد ميلادها الـ39، إذ أنها من مواليد 24 يوليو 1982. ونشر المخرج مودي شاهين صورًا من حفل العيد ميلاد، عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”. وحضر حفل العيد ميلاد عدد من أصدقاء منة المقربين من بينهم الفنان محمد شاهين. ومن ناحية أخرى، تنتظر منة شلبي عرض فيلم “الأنس والنمس” بطولة محمد هنيدي، عمرو عبدالجليل، صابرين، بيومي فؤاد، ومن إخراج شريف عرفة.



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