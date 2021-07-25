فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 07:09 مساءً - كتب- محمود الشوربجي: قرر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، تجديد حبس 3 متهمين باختطاف 4 عاملين في شركة وإجبارهم على دفع فدية لإطلاق سراحهم، 15 يومًا على ذمة التحقيق. تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، باختطاف 4 من العاملين بإحدى الشركات القائمة بأعمال الصيانة بالأبراج الخاصة بشركات المحمول، حال استقلالهم السيارة الخاصة بجهة عملهم، وأن السيارة المُستولى عليها مزودة بجهاز تتبع، وتبين تواجدها بدائرة القسم. وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالمكان المشار إليه، أمكن ضبط 3 أشخاص وبصحبتهم المجني عليهم والسيارة التابعة لجهة عملهم حال جلوسهم أمام إحدى المحلات بذات المنطقة. وبسؤال المجني عليهم، أقروا بأنهم عقب انتهائهم من أعمال الصيانة بأحد الأبراج التابعة لشركة محمول كائنة بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وحال سيرهم بالسيارة بطريق الأوتوستراد، فوجئوا بقيام المتهمين باستيقافهم واستقلوا بصحبتهم السيارة عقب إخبارهم بوجود خلافات مالية بينهم وبين الشركة عملهم، وأنهم ليسوا طرفًا للخلاف، واصطحبوهم إلى المنطقة محل الضبط، وطلبوا منهم الاتصال بالشركة عملهم وإخبارهم باختطافهم ومطالبتهم بدفع مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحهم، وأضافوا بتوجههم صحبتهم دون مقاومة خشية منهم. وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: لإجبارهم على دفع فدية.. تجديد حبس 3 متهمين بخطف 4 عاملين في حلوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.