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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 07:09 مساءً - أدمن 25 ثانية مضت أخبار مصر 1 زيارة
(مصراوي):
طالب الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادي المعروف، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية القطاع الشمالي الغربي للجمهورية، عن طريق إقامة مجموعة من المشروعات العمرانية والزراعية والصناعية والسياحية من الإسكندرية حتى السلوم غربًا، وربطها بشبكة طرق.
وقال الصالحي، في بيان له اليوم الأحد، إن تنفيذ التكليفات الرئاسية سيجعل منطقة الساحل الشمالي من الإسكندرية حتى السلوم، واحدة من أهم المناطق الاقتصادية والسياحية والصناعية والزراعية التي سوف توفر الملايين من فرص العمالة الحقيقية، وسوف تجذب الملايين من السكان من محافظات الوادي والدلتا، مطالبًا بأن تكون مدينة العلمين الجديدة محافظة جديدة بعد المشروعات القومية التي تمت على أرض هذه المدينة العالمية الساحرة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادي أنه سوف يتقدم باقتراح برغبة إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ؛ لتحويل مدينة العلمين الجديدة إلى محافظة جديدة، وسيطالب بإحالة اقتراحه إلى لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بالمجلس، مع توجيه الدعوة إلى وزراء التنمية المحلية والمالية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ للرد على اقتراحه،مؤكدًا أن مدينة العلمين الجديدة بها كل المقومات التي تؤهلها لتكون محافظة جديدة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: اقتراح برلماني لتحويل مدينة العلمين إلى محافظة مستقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.