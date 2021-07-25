فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 07:09 مساءً - كتب- محمد نصار: مثلت الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد بداية اليوم الثالث من أيام تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار البنزين. وبدأ الموظفون اليوم في السفر داخل وبين المحافظات وبعضها في أول أيام العمل عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك وثورة 23 يوليو. وتضمنت الزيادة الجديدة رفع أسعار بنزين 80 و92 و95 بمقدار 25 قرشًا في اللتر، بينما ثبت سعر السولار دون زيادة. وشددت الحكومة على أنه لا توجد أي زيادة في تعريفة المواصلات لأي خط. وحاليا فإن الزيادة الأخيرة التي جرت عام 2019 هي المعمول بها. وينشر “مصراوي” تعريفة أجرة الركوب بين القاهرة والأقاليم على النحو التالي:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أسعار البنزين الجديدة.. ننشر تعريفة المواصلات بين القاهرة والأقاليم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.