تراند الفن: شوقي شامخ.. زوجته مذيعة ومات قبل مشاهدة آخر أعماله”

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 06:09 مساءً - كتبت- بهيرة فودة:

يحتفل محبو الفنان الراحل شوقي شامخ بعيد ميلاده، اليوم، الموافق 25 يوليو الجاري، إذ أنه مواليد 1949.

لم يحظ “شامخ” بأدوار البطولة المطلقة، إلا أنه شارك في عدة أعمال ناجحة على مدار مشواره الفني.

في هذا التقرير نعرض لكم حكايات شوقي شامخ:

دراسته

التحق بمعهد الفنون المسرحية بعدما أنهى دراسته الثانوية، لكنه اصطدم برغبة والده، الذي خشى أن يدرس ابنه التمثيل، فانتظم شامخ، في كلية التجارة وتخرج فيها، وعمل لفترة محاسبا، ثم موظفًا في التربية والتعليم لكنها لم تكن بعيدة عن الفن، فقد كانت طبيعة عمله مرتبطة بالمسرح المدرسي.

بدايته الفنية

بدأ شامخ ببعض السهرات والأفلام، إلى أن شارك الفنان عادل إمام في مسرحية “شاهد ماشفش حاجة” 1976.

حياتة الشخصية

تزوج “شامخ” من المذيعة سيفين صلاح الدين، الذي تعرف عليها في “ماسبيرو”، وأنجبا بيرين وأحمد.

أعماله

شارك الراحل شوقي شامخ في أكثر من 190 عملًا في 35 عامًا، من أبرز الأفلام الذي شارك فيها “كتيبة إعدام، ملف في الآداب، العاشقان، شادر السمك، العربجي، ليه يا بنفسج”، وغيرها.

كما قدم عدد كبير من المسلسلات التليفزيونية منها “ريا وسكينة، حضرة المتهم أبي، رجل من زمن العولمة، أرابيسك، المصراوية، فريسكا، رأفت الهجان، الشهد والدموع، ليالي الحلمية”.

فكر بالاعتزال

سافر شامخ إلى الجزائر لتدريس المسرح هناك لمدة عام، ثم عاد مرة أخرى، وعمل مديرا لخشبة المسرح، وبدأ يفكر في الاعتزال، حتى جاءت صدفة جمعته بالكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، والذي غير مجرى حياة شوقي شامخ، فقد رفض عكاشة الأمر ورشحه للمخرج إبراهيم الصحن.

وفاته

أصيب شوقي شامخ بجلطة خلال تصوير دوره في مسلسل “المصراوية 2″، وهي الجلطة الثانية التي يتعرض لها، ولمدة شهر كان بين المستشفى والبيت، حتى توفي يوم الخميس 26 مارس 2009 داخل أحد المستشفيات، دون أن يشاهد المسلسل، كما عُرض له بعد وفاته فيلم “لمح البصر” مع أحمد حاتم وحسين فهمي.