تراند الفن: بزيادة 5 آلاف جنيه| وكيل هيونداي يعلن عن أسعار “توسان” موديل 2022 في مصر

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 06:09 مساءً - كتب – محمد جمال:

أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل الحصري لعلامة هيونداي الكورية في مصر، عن أسعار موديل 2022 من أيقونتها هيونداي توسان الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات العائلية بالسوق المحلي بفارق 5 آلاف جنيه عن موديل 2021.

وبحسب الأسعار المعلنة تتوفر توسان محليًا بـ 5 فئات من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 455,000 جنيه بدلا من 450,000 جنيه للفئة الأولى، و 485,000 جنيه بدلا من 480,000 جنيه للفئة الثانية، و 520,000 جنيه بدلا من 515,000 جنيه للفئة الثانية.

فيما جاءت الفئة الرابعة بـ 570,000 جنيه بدلا من 565,000 جنيه، وجاءت الفئة الأعلى تجهيزًا بـ 610,000 جنيه بدلا من 605,000 جنيه.

احتلت السيارة هيونداي توسان الرياضية متعددة الاستخدامات العائلية، المركز الأول بقطاع السيارات الـSUV الأكثر مبيعًا في مصر خلال الأشهر الأربعة الأول من 2021 الجاري.

واستطاعت توسان بحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك” في الفترة من يناير وحتى أبريل الماضي تسجيل بيع 3.558 سيارة.

توفر توسان موديل 2021 في السوق المحلي بمحرك تربو سعة 1.6 لتر بقوة 180 حصان يعمل بخاصية التشغيل عن بعد، يتصل بناقل حركة أوتوماتيك DCT من 7 سرعات ويمكن التحكم به من خلال بدالات مثبتة خلف عجلة القيادة.

السيارة الجديدة يبلغ طولها الكلي 4.500 ملم، وعرضها 1.865 ملم، وارتفاعها الإجمالي 1.659 ملم، ومساحة التخزين الخلفية “الشنطة” حتى 503 لتر مكعب، تقدم بعجلات رياضية قياس 17 و18 و19 بوصة.

الشكل الجديد من توسان، يتوفر بمصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED وشبكة تهوية بتصميم مستقبلي وخطوط جانبية ذات طابع رياضي شرس ومرايات ضم كهربائية، بالإضافة إلى إضاءات بالمقصورة يمكن التحكم بها والاختيار من بين 64 لونا مختلفا.

تم تعزيز توسان الجديدة بنظام صوتي من Boss مكون من مكبر للصوت و7 سماعات، ونظاك شحن الهواتف الذكية لاسلكيا، كما زودت المقصورة بشاشة عرض البيانات أمام السائق قياس 10.25 بوصة؛ فضلًا عن مقاعد أمامية بخاصية التبريد والتدفئة.

وتمتلك السيارة الكورية الجنوبية عدد كبير من وسائل الأمان والسلامة أبرزها نظام الفرامل المضادة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني لقوة الفراملEBD، برنامج التوازن الإلكترونيESP.

بالإضافة إلى ما تقدم يتوفر بالسيارة وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، ونظام ذكي لركن السيارة، كما زودت السيارة بكاميرا خلفيه، حساسات ركن خلفية، خاصية مراقبة ضغط الإطارات TPMS.

الفئة الأعلى من السيارة تمتلك المزيد من وسائل الأمان، أبرزها كاميرا محيطية بزاوية 360 درجة، نظام تحذير من الاصطدام الأمامي، نظام مراقبة المسار والتحذير عند الخروج عنه خاصية إظهار النقاط العمياء بالشاشة الأمامية.

على الجانب الترفيهي بالمقصورة، زودت توسان بشاشة تعمل باللمس يمكن التحكم بها وربطها مع الهواتف الذكية التي تعمل بنظام الأندرويد Android Auto وApple CarPlay ، وزودت بخاصية التوصيل اللاسلكي “بلوتوث”، مدخل USB-AUX، كما زودت بخاصية المفتاح الذكي لتشغيل وإيقاف السيارة بضغطة زر.