تراند الفن: “الصحة الليبية” تطالب بإعلان حالة الطوارئ بالبلاد بسبب تفشي كورونا

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 06:09 مساءً - أدمن ‏38 دقيقة مضت عرب وعالم 12 زيارة

ليبيا – (أ ش أ) طالبت وزارة الصحة الليبية، الحكومة اليوم الأحد بإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد بعد تفاقم الوضع الوبائي لفيروس كورونا. وأكد وزير الصحة علي الزناتي – في تصريح أورده تلفزيون 218 الليبي – أهمية التحصين ضد فيروس كورونا لخلق مناعة مجتمعية للقضاء على هذا الوباء. ووجه “الزناتي” – أثناء اجتماعه مع اللجنة العلمية ولجنة الوبائيات لدراسة الوضع الوبائي الحالي – بوضع التوصيات العاجلة للسيطرة على انتشار الفيروس، وفي مقدمتها إنشاء مراكز للعزل داخل جميع المؤسسات العلاجية، للرفع من السعة السريرية والتواصل مع العاملين بمراكز العزل والفلترة وحل مشاكلهم.

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