فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 06:09 مساءً - كتب- عبد الفتاح العجمي كشف الفنان وائل عبد العزيز، اليوم الأحد، تطورات حالة شقيقته النجمة ياسمين عبد العزيز. وردا على سؤال أحد أصدقائه عبر “فيسبوك” حول حالة ياسمين عبد العزيز الصحية؛ قال شقيقها: “كويسة الحمد لله”. وكان وائل عبد العزيز، نشر صورة لشقيقته مساء أمس السبت، وعلّق عبر حسابه بموقع “فيسبوك”: “ربنا يتم شفاكي على خير”. كما وجه الشكر لجمهور شقيقته النجمة ياسمين عبد العزيز، أول أمس الجمعة، وكتب عبر “فيسبوك”: “أنا عايز أشكر كل الجمهور الكبير ده من مصر والوطن العربي على اهتمامهم وحبهم لياسمين ودعاهم في أيام مفترجة، وعايز أشكر كل نجوم وكبار رجال الدولة في مصر والوطن العربي اللي اتصلت أو جت، حقيقي حب كبير لبنتي وأختي.. ياسمين الحمد لله حالتها مستقرة، وإن شاء الله خروجها عن قريب”. وكان الفنان أحمد العوضي قد طالب الجمهور مساء السبت الماضي، بالدعاء لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد خضوعها لعملية جراحية، وكتب عبر موقع “فيسبوك”: “الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها”. وأعلن شقيقها وائل عبد العزيز، يوم الأربعاء الماضي، خروج ياسمين عبد العزيز من غرفة العناية المركزة، ونقلها لغرفة عادية تحت الملاحظة.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات حالتها الصحية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.