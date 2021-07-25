فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 05:09 مساءً - روما – (د ب أ): أزاحت شركة أبارث الستار عن سيارتها F595 الجديدة، والتي تتمتع بملامح رياضية شرسة وباقة من التجهيزات الموسعة. وأوضحت الشركة الإيطالية أن السيارة الجديدة تستند على سواعد محرك تربو رباعي الأسطوانات سعة 4ر1 لتر بقوة 165 حصان/230 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى. وتتسارع السيارة بفعل هذه القوة من الثبات إلى 100 كلم/س في 3ر7 ثانية، فضلا عن الوصول إلى السرعة القصوى 218 كلم/س، ويتولى توجيه قوة المحرك لعجلات الدفع الأمامي ناقل حركة يدوي خماسي التعشيقات، كما يتوفر للسيارة ناقل حركة آخر أوتوماتيكي من خمس سرعات. وتمتاز باقة التصميم بلمسات زرقاء على أغطية المرايا الخارجية وشفاه الاسبويلر الأمامي والخلفي، ويشمل برنامج طلاء السيارة العديد من الألوان المختلفة مثل الأبيض Gara والرمادي Campovolo والرمادي Pista والأسود Scorpione والرمادي Record والرمادي Asfalto، وتقف السيارة على عجلات قياس 17 بوصة وتتوج ملامح التصميم الخاصة بكشافات الضباب وملصق F595، ومخارج مجموعة العادم المزدوجة على جانبي السيارة. وتزدان المقصورة الداخلية للسيارة بالمقود الجلدي واللون الأسود المطفأ على لوحة القيادة مع شاشة قياس 7 بوصة ووظيفة دمج الهواتف الذكية عبر تقنية أبل CarPlay وأندرويد Auto، كما يمكن استبدال المقاعد الرياضية بمقاعد موديلات السباقات.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أبارث الإيطاليه تكشف عن سيارتها F595 الجديدة بقوة 165 حصان.. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.