تراند الفن: صور| أحمد الفيشاوي يحيي الذكرى الثانية على رحيل والده

كتبت- بهيرة فودة:

أحيا الفنان أحمد الفيشاوي ذكرى رحيل والده، الفنان الراحل فاروق الفيشاوي الثانية، إذ رحل في 2019.

ونشر “الفيشاوي” صورًا تجمعه بوالده، عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”، وعلق “ذكرى سنوية الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، شكرا على كل مرة ساعدني فيها، شكرا على تعليمي، شكرا على تربيتي، شكرا على كرمك وحنانك مع كل الناس”.

وأضاف: “بحبك بابا، الفجوة اللي في قلبي هتقعد تكبر لحد ما أشوفك بخير، وحشتني يا أصيل يا محترم، أه وأخيرا شكرا على فرحتك بيا”.

وتوفي الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، الخميس 25 يوليو 2019، بعد معاناة مع مرض السرطان.