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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 05:09 مساءً - أدمن دقيقتين مضت حوادث وقضايا 2 زيارة
كتب ـ محمد الصاوي:
ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على مقاول لاتهامه بقتل شقيقه بسبب خلافات مالية بالقاهرة الجديدة.
وأفادت التحريات أن المتهم كان بينه وبين المجني عليه خلافات مالية، ويوم الحادث توجه المتهم إلى منزل شقيقه، ووقعت بينهما مشادة كلامية انتهت بتعدي المتهم على على المجني ثم قام بتقييده وسكب عليه كمية من البنزين وأشعل النار فيه حيًا.
و بالفحص تبين أن المتهم ادعى اشتعال النيران بشقة أخيه عن طريق الصدفة، وإنه حاول إنقاذه قبل أن تلتهم النيران جسده لكن محاولته باءت بالفشل، كما تعرض لحروق بسيطة نتيجة ذلك؛ إلا أن المعاينة أثبتت عدم صحة روايته وبمناقشته أقر بارتكابه الجريمة .
تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “حرق أخيه حيًا”.. القبض على مقاول قيد شقيقه بالحبال وأشعل النار به حتى الموت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.