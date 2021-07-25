تراند الفن: بالفيديو| داعية: هذه السورة بها الكنز والأمان والاستغفار.. تعرف عليها

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 05:09 مساءً - كتب – محمد قادوس:

قال الشيخ أشرف الفيل – أحد علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف – عن السورة التي تسمى بالكنز والأمان وسورة الاستغفار، بأنها هي سورة أل عمران، مشيرا على ان هذه السورة لها الكثير من الفضل.

وأضاف الفيل، في لقائه ببرنامج “اسأل مع دعاء” المذاع عبر فضائية “النهار” أن أصح ما ورد في هذه السورة عن النبي – صلي الله الله عليه وسلم – قوله: ” اقرءوا الزهراوين، البقرة وآل عمران”.

وأوضح الداعية، أن معنى الزهراوين تكون المناورتين وهي ايضا نور الأحكام، وفي سورة آل عمران الكثير من الأحكام والأشياء التي تعطي الإنسان مزيدا من الثقة في دين الله وفي كتاب الله ومزيدا من الطمأنينة وطمأنينة القلب فيما يقوله الله – سبحانه وتعالى – وفيها يتكلم الله عن كثير من القضايا التي يقع فيها كثير من الناس أصحاب الشكوك النفسية والمعنوية والشكوك في الدين.

وبين الفيل، إن سورة آل عمران تسمى سورة الأمان، والذي قال بهذه التسمية هو الإمام القرطبي رحمه الله، وتبعه في ذلك خلق كثير من المفسرين على أن هذه السورة تسمى سورة الأمان، مشيرا علي أنه كتب في بعض كتبة أنها سورة أمان من الحيات، وهذه لأنه كان قديما كان كثيرا من الناس يعيشون في الجبال.

وقال الداعية أيضا، إن كثير من المفسرين غير الإمام القرطبي قالوا إن سورة آل عمران تكون كنز من الكنوز، وهذا لأن لو قرأ الانسان سور ال عمران في ليلة واحدة كتب من القانتين إذا قام بها لليلة، ولو قرأها الإنسان قراءة في ليلة فيعد له ذلك قيام ليلة كاملة.