فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 04:09 مساءً - وكالات: كشفت النيابة العامة في السودان عن أسباب أزمة تكدس الجثث بالمشارح، موضحة تفاصيل ذلك عبر بيان لها، حسبما نقلت وكالة الانباء السودانية (سونا). وقالت النيابة العامة في البيان إن “النائب العام المكلف، مولانا مبارك محمود عثمان، شرع منذ توليه مهام منصبه في إصدار قرار بتشكيل لجنة لمعرفة أسباب تكدس الجثث بالمشارح، برئاسة رئيس نيابة عامة، والتي باشرت أعمالها فور صدور القرار”، لافتة إلى أن “اللجنة قامت مباشرة بزيارات ميدانية استهدفت مشارح أم درمان وبشائر والتميز، للوقوف على حجم الأزمة المتعلقة بتكدس الجثامين بالمشارح”. وفي التفاصيل، أعلنت اللجنة أن “أحد الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة يتمثل في القرارات غير المدروسة التي قضت بإصدار قرار بإيقاف التشريح والدفن بالمشارح”، مشيرة إلى أن “انقطاع التيار الكهربائي بالمشارح فاقم من الأزمة، بعد أن أدى الى تحلل الجثامين وانتشار الروائح الكريهة في المباني المجاورة لتلك المشارح”، في حين أنها أوصت بزيادة عدد وكلاء النيابة العاملين بالمشارح، وقام النائب العام المكلف عقب ذلك بتفريغ وتكليف العدد المطلوب من وكلاء النيابة للعمل بتلك المشارح. صنفت اللجنة الجثامين المتكدسة بالمشارح لعدة فئات: وفيات الأطفال حديثي الولادة مجهولي الأبوين. وفيات ضحايا حوادث السير والمرور. وفيات طبيعية لها شهادات وفاة. وفيات بها شبهات جنائية، تم التعرف على أصحابها. فيما أوضحت اللجنة أن “الفئات الثلاث الأولى لا علاقة ولا صلة لها بأي تحقيقات جنائية أو أعمال تحري تخص لجان الشهداء والمفقودين”. هذا واستصدر النائب العام المكلف على إثر تلك التوصيات، توجيهات بدفن الجثامين المتعلقة بتلك الفئات وفق البروتوكولات ذات الصلة والمعايير الوطنية والدولية في هذا الخصوص، تكللت بمواراة أكثر من 70 من تلك الجثامين الثرى، ويجرى العمل على دفن بقية الجثامين.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: لماذا تتكدس الجثث في المشارح بالسودان؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.