تراند الفن: بي إم دبليو توقف الإنتاج بأحد مصانعها لنقص الرقائق الإلكترونية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 04:09 مساءً - ريجنسبورج – (د ب أ):

أعلنت شركة بي إم دبليو الألمانية للسيارات أمس الأحد، وقف الإنتاج في مصنعها في مدينة ريجنسبورج بسبب نقص مكونات تحتوي على رقائق كمبيوتر.

وقالت متحدثة باسم الشركة في رد على سؤال عن هذا الموضوع إنه تقرر وقف الإنتاج في المصنع لمدة أسبوع اعتبارا من غد الاثنين.

وأضافت المتحدثة أنه كان من المخطط على أية حال أن يتم أخذ أسبوع عطلة بعد ذلك الأسبوع وهو ما يعني أن الإنتاج سيتم استئنافه في المصنع في التاسع من آب/أغسطس المقبل.

كانت صحيفة “اوتوموبيل فوخه” المتخصصة في مجال السيارات أوردت تقريرا عن وقف الإنتاج في مصنع بي إم دبليو.

يذكر أن النقص في أشباه الموصلات يؤثر على قطاع صناعة السيارات برمته بالشكل الذي يتعين معه وقف حركة الإنتاج بصورة متكررة في مصانع شركات سيارات مختلفة.