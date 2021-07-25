فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 04:09 مساءً - كتبت- شيرين صلاح: ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بنسبة بلغت 0.93% إلى مستوى 10745 نقطة. كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.56%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 2.23%. وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 12.7 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 9.1 ملايين جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 21.9 مليون جنيه. وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع خلال جلسة الأحد الماضي قبل إجازة عيد الأضحى بنسبة 0.81% إلى مستوى 10646 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم الأحد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.