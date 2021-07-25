فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 04:09 مساءً - القاهرة- مراسل مصراوي: توقع أحمد حسام “ميدو” لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، تأهل منتخبي مصر وإسبانيا الأولمبيين إلى الأدوار الاقصائية لدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في طوكيو. وخسر المنتخب الوطني مباراته اليوم الأحد ضد الأرجنتين بالجولة الثانية من دور المجموعات، ليحتل المركز الأخير بجدول المجموعة الثالثة بنقطة واحدة بعد تعادله سلبيا أمام إسبانيا بالجولة الأولى. وعبر حسابه الرسمي على تويتر، قال ميدو: “إن شاء الله مصر وأسبانيا هيصعدوا من المجموعة دي وافتكروا كلامي!!”. وأضاف: “مصر هتكسب أستراليا وأسبانيا هتكسب الأرجنتين”. جدير بالذكر أن المنتخب الوطني الأولمبي سيواجه نظيره الاسترالي يوم الاربعاء المقبل، بينما يصطدم المنتخب الإسباني بنظيره الأرجنتيني في اليوم ذاته.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: ميدو: “إن شاء الله مصر وإسبانيا هايصعدوا من المجموعة” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.