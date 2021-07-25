تراند الفن: امتحان التاريخ.. “التعليم”: 14حالة غش وضبط تابلت مهكر وساعة إلكترونية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 04:09 مساءً - كتب- أسامة علي:

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن 255 ألفًا و353 طالبًا وطالبة بالثانوية العامة “الشعبة الأدبية”، أدوا اليوم امتحان مادة التاريخ.

وأضافت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، أنه أدى طلاب الثانوية (للمكفوفين) امتحان مادة علم النفس ومادة علم الاجتماع، بإجمالي 225 طالبًا وطالبة، كما أدى 621 طالبًا وطالبة لمدارس (stem) اختبار مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا)، و558 طالبًا وطالبة اختبار مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) بإجمالي 1179 طالبًا وطالبة، وذلك في اليوم العاشر من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

وحرص الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية؛ مشددًا على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات وتوزيع أدوات التعقيم كاملةً للطلاب؛ وإرسال تقارير بهذا الشأن للإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري؛ بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وتقدم حجازى بخالص العزاء والمواساة لمديرية التربية والتعليم بالمنوفية وطلاب مدرسة نصر عبد الغفور الثانوية، التابعة لإدارة منوف التعليمية بمحافظة المنوفية لوفاة الطالبة منار محمد عبد الباقي، أمس، قبل بدء امتحان مادة الفيزياء، قائلًا: نحتسبها عند الله شهيدة.

وشدد نائب الوزير لشؤون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان على جميع اللجان الامتحانية بتوفير مياه شرب للطلاب أثناء الامتحان، وتأكيد التعامل بهدوء وبطريقة لا تسبب توترًا للطلاب، ومراعاة توفير المناخ المناسب داخل اللجان.

وأضاف حجازي أنه في ما يخص صحة إجراءات الطلبة المحولين بمديرية سوهاج التعليمية؛ فقد تم تكليف التوجيه المالي والإداري ببحث الموضوع.

وأكد نائب الوزير لشؤون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان أن امتحانات الثانوية العامة في يومها العاشر سارت بشكل جيد؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، و”البابل شيت”، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة، ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم بلاغًا بوجود عدد من حالات الإعياء وتم نقلهم إلى المستشفى وعمل محضر من جانب رؤساء اللجان لحفظ حقوقهم في أداء الامتحان بالدور الثاني بالدرجة الفعلية.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات؛ حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 14 حالة غش؛ منها 2 حالة نشر، و12 حالة غش وهي:

– ضبط الطالب “ا.م.ا” بإدارة ههيا بمحافظة الشرقية؛ نظرًا لضبط محمول وتصوير ونشر الامتحان على الإنترنت.

– ضبط الطالبة “ح.ن.ش” بإدارة ملوي بمحافظة المنيا؛ نظرًا لضبط تليفون محمول وتصوير ونشر الامتحان على الإنترنت، وقامت الطالبة بإلقاء المحمول من الشباك، وتم تحرير محضر للطالبة؛ لإثبات الواقعة.

– ضبط الطالب “م.ب.ا” بإدارة إبشواي بمحافظة الفيوم؛ نظرًا لضبط تابلت مهكر، وحيازة موبايل، ومحاولة الغش.

– ضبط الطالبة “ت.ل.م” بإدارة كوم حمادة بمحافظة البحيرة؛ نظرًا لضبط محمول ومحاولة الغش.

– ضبط الطالبة “م.م.ف” بإدارة كوم حمادة بمحافظة البحيرة؛ نظرًا لضبط محمول ومحاولة الغش.

– ضبط الطالبة “م .م.ف” بإدارة كوم حمادة بمحافظة البحيرة؛ نظرًا لضبط محمول ومحاولة الغش.

– ضبط الطالب “ش.خ.ع” بإدارة كرداسة بمحافظة الجيزة؛ نظرًا لحيازة موبايل ومحاولة الغش.

– ضبط الطالب “ز.خ.ع” بإدارة كرداسة بمحافظة الجيزة؛ نظرًا لحيازة محمول ومحاولة الغش.

– ضبط الطالب “ي.ت.ع” بإدارة كرداسة بمحافظة الجيزة؛ نظرًا لحيازة موبايل ومحاولة الغش.

– ضبط الطالبة “ر.ج.ع” بإدارة كرداسة بمحافظة الجيزة؛ نظرًا لحيازة موبايل ومحاولة الغش.

– ضبط الطالبة “د.م.ه” بإدارة كرداسة بمحافظة الجيزة؛ نظرًا لحيازة موبايل ومحاولة الغش.

– ضبط الطالب “ز.م.س” بإدارة كرداسة بمحافظة الجيزة؛ نظرًا لضبط سماعة ومحاولة الغش.

– ضبط الطالب “ي.ع.ع” بإدارة أرمنت بمحافظة الأقصر؛ نظرًا لضبط محمول ومحاولة الغش.

– ضبط الطالبة “ه.م.ف” بإدارة الهرم بمحافظة الجيزة؛ نظرًا لضبط ساعة إلكترونية ومحاولة الغش.

جدير بالذكر أن يوم الإثنين الموافق 26 يوليو 2021 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة (الشعبة العلمية) امتحان “اللغة الأجنبية الأولى” بإجمالي عدد 392 ألفًا و863 طالبًا وطالبة.