فنون - كتب امير التهامي في الأحد 25 يوليو 2021 04:09 مساءً - كتب – محمد شعبان: كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات اتهام شخص بتشويه زوجته بمادة حارقة في منطقة العمرانية. وتبين أن المتهم تزوج المصابة منذ ٨ سنوات دون إنجاب أطفال ما تسبب في تكرار الخلافات بينهما. مع تفاقم الخلافات اضطرت الزوجة لإقامة دعوى خلع ضد زوجها بعد وصول الحياة الزوجية بينهما إلى طريق مسدود. استشاط الزوج غضبا فقرر الانتقام منها وانتظرها لحين مغادرتها محل عملها كخادمة في أحد المنازل وسكب عليها مادة حارقة “ماء نار”. وأصيبت السيدة بحروق متفرقة بالجسم نقلت على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم. وتمكنت قوة من مباحث العمرانية من ضبط المتهم الذي أقر بارتكاب الواقعة بدافع الانتقام “علشان تعرف تخلعني كويس”. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “علشان تعرف تخلعني”.. سر تشويه شخص لزوجته بعد ٨ سنوات زواج بالعمرانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.